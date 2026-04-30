Іран пригрозив США "болючими ударами", поки Трамп готує нову атаку

Іран заявив, що відповість "тривалими і болючими ударами" по американських позиціях, якщо Вашингтон відновить атаки, а також знову наголосив на своєму контролі над Ормузькою протокою, ускладнивши плани США створити коаліцію для відкриття цього водного шляху.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомило Reuters американське джерело, президент США Дональд Трамп у четвер має отримати брифінг щодо планів нової серії військових ударів по Ірану, покликаних змусити його сісти за стіл переговорів про завершення конфлікту.

Такі варіанти давно були частиною американського планування, але сама підготовка цього брифінгу, про яку пізно ввечері в середу першими повідомили в Axios, спровокувала різке зростання цін на нафту: в один момент еталонна Brent піднімалася вище 126 доларів за барель. Пізніше вона відкотилася приблизно до 113 доларів.

Будь-яка атака США на Іран, навіть обмежена, призведе до "тривалих і болючих ударів" по американських позиціях у регіоні, заявив високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції.

"Ми бачили, що сталося з вашими базами в регіоні, те саме ми побачимо і з вашими військовими кораблями", — процитували іранські медіа командувача аерокосмічних сил Маджіда Мусаві.

Нагадаємо:

В ніч проти 30 квітня ціни на нафту Brent із доставкою в червні сягнули 126 дол. за барель – найвищого рівня з 2022 року та з початку війни в Ірані.

Війна Сполучених Штатів проти Ірану вже коштувала 25 мільярдів доларів, що стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.