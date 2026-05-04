У Росії націоналізовують один із найбільших агрохолдингів країни

Генеральна прокуратура Росії подала позов про вилучення в дохід держави контрольного пакету акцій "Русагро" – одного з найбільших у Росії агрохолдингів.

Про це пише The Moscow Times.

У 2025 році виторг групи "Русагро" становив 396,5 млрд рублів (5,3 млрд дол.), 2024-го – 340 млрд рублів (4,5 млрд дол.). Агрохолдинг посідає друге місце по Росії з виробництва свинини, третє – з випуску цукру та має понад 700 тис. га сільгоспземель.

Позов, що надійшов до Хамовницького суду Москви, передбачає вилучення 469 млн акцій компанії (близько 49% капіталу) у її засновника та ключового власника Вадима Мошковича.

Мошкович входить до 60 найбагатших людей Росії – його статки становлять близько 2,9 млрд дол. З весни минулого року він перебуває в слідчому ізоляторі за звинуваченням у шахрайстві та дачі хабара.

У позові Генпрокуратури РФ сказано, що Мошкович, обіймаючи посаду сенатора від Бєлгородської області з 2006 по 2014 рік, використав "політичний та адміністративний ресурс" на користь бізнесу.

Зокрема, він домігся передачі великих сільгоспугідь в області, внаслідок чого земельний фонд "Русагро" виріс у 10 разів. Також Мошкович виводив прибуток компанії за кордон через офшори, володіння якими не відображав у податкових деклараціях.

На активи Мошковича може претендувати клан Патрушевих, який прагне прибрати до рук великі підприємства в продовольчому секторі та сільському господарстві РФ.

На початку року хвиля конфіскацій майна, яка прокотилася регіонами Росії та торкнулася чиновників, силовиків і суддів, сумарно конфіскувала майна на 100 млрд рублів.