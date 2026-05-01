Японія просить компанії купувати російську нафту взамін близькосхідній – Nikkei

Четверта найбільша нафтопереробна компанія Японії Taiyo закуповує нафту в Росії як альтернативу Близькому Сходу.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Компанія, яка є четвертим за величиною нафтопереробником Японії, здійснила спотову закупівлю нафти з проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

За словами високопоставленого чиновника Агентства з природних ресурсів та енергетики (частина Міністерства енергетики Японії) , саме це агентство попросило Taiyo придбати нафту.

За повідомленням компанії, спотова закупівля нафти з "Сахалін-2" не підпадає під санкції.

Нафта Sakhalin Blend легша за нафту з Близького Сходу, на яку Японія покладалася на 95% до війни США і Ізраїлю з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки.

Taiyo, яка використовувала сахалінську нафту ще до вторгнення Росії в Україну, заявила, що зможе переробляти цю нафту без проблем.

За даними MarineTraffic, танкер "Voyager" під прапором Оману відплив з південного краю острова Сахалін і, як очікується, у неділю 3 травня пришвартується в японській префектурі Ехіме.

На "Voyager" поширюються санкції США, але компанія Taiyo заявила, що підтвердила: перевезення, пов'язані з "Сахалін-2", можуть тривати без ризику санкцій.

За даними фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря, у березні доходи Росії від експорту сирої нафти морем зросли на 115% порівняно з попереднім місяцем.

Загальні доходи Росії від експорту викопного палива зросли на 52% і досягли найвищого місячного показника за останні два роки.

