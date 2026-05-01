Держборг США перевищив ВВП та наближається до рівнів Другої світової

Семен Рубан — 1 травня, 14:45
Держборг США перевищив ВВП та наближається до рівнів Другої світової
Державний борг США перевищив 100% ВВП
Державний борг Сполучених Штатів Америки перевищив 100% ВВП та наближається до рекорду, встановленого після Другої світової війни.

Про це пише Wall Street Journal.

Станом на 31 березня 2026 року державний борг країни становив 31,27 трлн доларів, а ВВП за 2025 рік – 31,22 трлн доларів. Це означає, що співвідношення становить 100,2%, порівняно з 99,5% на момент закінчення минулого фінансового року 30 вересня.

Ця цифра, ймовірно, зростатиме в найближчому майбутньому, оскільки федеральний уряд щороку має високий дефіцит бюджету. Він становить майже 6% ВВП та щоразу збільшує держборг.

Цьогоріч дефіцит федерального бюджету прогнозується на рівні 1,9 трлн дол. – майже стільки ж, скільки й у 2025 році. Водночас остаточний підсумок залежатиме від витрат на війну з Іраном, повернення митних зборів та стану економіки.

У виданні зазначають, що цей рубіж сам по собі не має великого значення, а певного рівня, за якого борг переходить від проблемного до катастрофічного, не існує.

Водночас тризначне число є символом фінансового тиску на США, що наростав упродовж десятиліть.

Зі зростанням боргу уряд також стає більш чутливим до процентних ставок: зараз кожен сьомий долар федеральних витрат йде на виплату відсотків, але підвищення процентної ставки на 0,1% обійдеться Штатам в 379 млрд дол. упродовж 10 років.

Минулого разу держборг перевищив 100% ВВП у 2020 році через пандемію COVID-19. Водночас тоді це було пов'язано з рецесією та скороченням ВВП.

Невдовзі після цього показник знизився у зв'язку із завершенням програми стимулювання, відновленням економічного зростання та підвищенням номінального ВВП внаслідок високої інфляції.

З 1946 року США не завершували фінансовий рік із боргом, що перевищував 100% ВВП – зараз це може змінитися. На відміну від 2020–2021 років, чинники дефіциту є структурними, а не тимчасовими, а процентні ставки – вищими, ніж тоді.

Бюро бюджетного аналізу США прогнозує, що цей показник досягне 100,6% за цей фінансовий рік, а до 2030 року перевищить рекорд, встановлений після Другої світової.

Нагадаємо:

У Пентагоні розповіли, що війна США проти Ірану вже коштувала 25 мільярдів доларів – це стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.

Також Пентагон підтвердив виділення Україні 400 млн дол., що вже були затверджені Конгресом США у федеральному бюджеті на 2026 рік, проте не використовувалися.

Держборг США перевищив ВВП та наближається до рівнів Другої світової
