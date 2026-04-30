Пентагон розблокував 400 млн доларів допомоги для України після місяців простою

Пентагон підтвердив виділення Україні 400 млн дол., що вже були затверджені Конгресом США у федеральному бюджеті на 2026 рік, проте не використовувалися.

Про це пише Bloomberg із посиланням на міністра оборони США Піта Гегсета.

Республіканський сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі, голова комітету Сенату з питань оборонних видатків, раніше порушив це питання у колонці для Washington Post.

"Допомога Україні, яку ми схвалили кілька місяців тому, зараз припадає пилом у Пентагоні.

Коли члени комітету вимагали пояснень від аналітичного відділу міністерства (оборони США, Пентагону – ЕП), очолюваного заступником міністра Елбріджем Колбі, їм відмовили у відповіді", – писав Макконнелл.

У середу, відповідаючи на запитання про ці кошти, Гегсет повідомив, що "станом на вчора вони були перераховані".

Водночас виконавець обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст, як і Гегсет, давав свідчення перед комітетом Палати представників. Він сказав, що кошти ще не виділені за контрактом, і те, як вони будуть використані, залежатиме від того, яке оборонне обладнання Україна захоче придбати.

