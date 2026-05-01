Росія все ще головний постачальник нафти до Сирії, попри поворот останньої на Захід

Росія стала головним постачальником нафти до Сирії, незважаючи на зближення нового уряду із Заходом та поширену недовіру до Москви через її військову підтримку поваленого лідера Башара аль-Асада.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Reuters, заснованими на офіційних оголошеннях та даних про відстеження суден на LSEG, MarineTraffic та Shipnext, поставки нафти з Росії цього року зросли на 75% — до близько 60 000 барелів на день.

Ці обсяги становлять незначну частку щоденного світового експорту нафти з Росії.

Але для Сирії, де внутрішнє виробництво залишається значно нижчим за попит, ці поставки роблять Москву домінуючим постачальником нафти в країні після падіння режиму Асада в грудні 2024 року, замінивши Іран, який був ключовим союзником поваленого лідера під час 14-річної громадянської війни в країні.

Ця динаміка підкреслює, наскільки обмеженими залишаються можливості Сирії. Незважаючи на те, що після війни країна стала прозахідною, її економіка не є тісно інтегрованою у світову фінансову систему, навіть після того, як минулого року Європа та Вашингтон скасували санкції проти країни, що діяли протягом десятиліть.

Відносини з Росією ризикують ускладнити зв'язки Сирії з ЄС та Вашингтоном, але Дамаск наразі має мало варіантів, заявили чиновники, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.

Ця торгівля також може зробити енергетичний сектор Сирії вразливим до поновлення західних санкцій, зазначив сирійський економіст Карам Шаар.

"Якщо США не вдасться досягти угоди або домовленості з Росією щодо України, не буде дивно, якщо вони раптово скажуть Сирії припинити купувати ці партії нафти", — сказав Шаар, додавши, що уряд Сирії усвідомлює ризики і шукає альтернативних постачальників.

Представник державної Сирійської нафтової компанії (SPC) заявив, що Дамаск намагається диверсифікувати постачальників і, поки що безуспішно, прагнув укласти нафтову угоду з Туреччиною.

Аналітична компанія SynMax, що спеціалізується на морських перевезеннях, зазначила, що фінансові обмеження, комерційні ризики та багаторічний конфлікт обмежують доступ Сирії до звичайних операторів танкерів, залишаючи мережі, пов'язані з Росією, серед найбільш реальних варіантів.

Президент Сирії Ахмед Аш-Шараа разом із головою Центрального банку країни презентували оновлений деномінований сирійський фунт.