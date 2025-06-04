Збитки на 20 мільярдів гривень – прокуратура повідомила про підозру капітану російського танкера

Капітану російського танкера повідомили про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У грудні 2024 року через ушкодження російського танкера до внутрішніх та територіальних вод України потрапило 1500 тонн мазуту. Це призвело до забруднення моря та спричинило шкоду його живим ресурсам. Збитки держави оцінюються у понад 20 млрд грн, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, російський нафтовий танкер під керуванням капітана – громадянина держави-агресора йшов територіальними водами України, здійснюючи перевезення 4-х тис тонн мазуту М-100 з Волгограда до порту "Кавказ".

"Підозрюваний, усупереч вимогам мореплавства, не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Мелітопольського РУП ГУ НП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України, додають у Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року один російський танкер розламався навпіл під час сильного шторму в Чорному морі, проливши 4300 тонн мазуту. Інший танкер із подібним вантажем, "Волгодонськ 239", незабаром після цього сів на мілину після отримання пошкоджень.

Це сталося у Керченській протоці. Зазначалося, що вона є важливим маршрутом для експорту російської сільськогосподарської та енергетичної продукції, зокрема зерна, яке продається з окупованих територій України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також тоді повідомлялося, що танкер "Волгонефть-212" віз вантаж мазуту, що призначався для навантаження на морський танкер FIRN, який входить до так званого російського "тіньового флоту".

Раніше повідомлялося, що у результаті спецоперації Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території. Наприкінці 2024 року цей суховантаж вивіз з порту Севастополя 5000 тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Тим часом у Балтійському морі посилюють контроль над російськими танкерами, які становлять небезпеку. Що призводить до інцидентів.

Нагадаємо, Росія 18 травня затримала танкер Green Admireв російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія). Інцидент стався після того, як Військово-морські сили Естонії спробували зупинити танкер Jaguar, який йшов без прапора. Команда судна проігнорувала накази естонських військових, до російського порту Приморськ його супроводив російський винищувач Су-35.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Маршрут без проходження територіальними водами Росії складніший, адже у водах самої Естонії є мілководдя. Саме для того, щоб уникати їх, за угодою між Естонією, Фінляндією і Росією був погоджений судноплавний канал з Сілламяе через російські територіальні.

Відомо, що Росія вперше почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

Повідомлялося, що уряд Швеції оголосив про посилення нагляду за страховиками іноземних суден для боротьби з так званим "російським тіньовим флотом".Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами і виключною економічною зоною країни.