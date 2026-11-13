Розслідування у справі про хабар Жеваго суддям завершено – САП

Прокуратура ухвалила рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно трьох чинних суддів та одного судді у відставці Верховного Суду, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування. На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У 2002 році український бізнесмен придбав 40,19 % акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаніях.

"Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проте суд відмовив у задоволенні вимог", – говориться у повідомленні.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня – квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол", – нагадує САП.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року 1,8 млн дол. США були розподілені між Головою та суддями Верховного Суду.

У травні 2026 року трьом чинним суддям та одному судді у відставці повідомлено про підозру.

"У червні 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому Голові Верховного Суду. Справи щодо посередника і власника групи "Фінанси та кредит" на сьогодні перебувають на розгляді у ВАКС", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, підозрюваному у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду.

Як повідомлялося, НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомили про підозру йому та його спільнику – адвокату.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго причетний до організації передачі хабаря.