У Чорному морі арештували судно, яке перевозило награбоване українське зерно

У результаті спецоперації Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією джерел УП, назва судна – Anka.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу "тіньового" флоту росії, який використовується для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Як повідомляють в Держприкордонслужбі, з метою маскування походження вантажу судно ходило під прапором однієї з азійських держав.

Зазначається, що під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, суднову документацію та інші речові докази, що підтверджують участь судна й екіпажу у схемі незаконного перевезення.

Судно заарештували, екіпаж затримали. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.