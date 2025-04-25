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У Чорному морі арештували судно, яке перевозило награбоване українське зерно

Альона Кириченко — 25 квітня, 15:55
У Чорному морі арештували судно, яке перевозило награбоване українське зерно
Oriental Shipping Agency

У результаті спецоперації Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією джерел УП, назва судна – Anka.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу "тіньового" флоту росії, який використовується для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Як повідомляють в Держприкордонслужбі, з метою маскування походження вантажу судно ходило під прапором однієї з азійських держав.

Зазначається, що під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, суднову документацію та інші речові докази, що підтверджують участь судна й екіпажу у схемі незаконного перевезення.

Судно заарештували, екіпаж затримали. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.

СБУ флот

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