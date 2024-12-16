Шторм розламав навпіл танкер РФ у Чорному морі

Фрагмент відео, на якому видно, як носова частина танкера Волгодонськ 212 відламується в Керченській протоці

У неділю російський танкер розламався навпіл під час сильного шторму в Чорному морі, проливши частину свого вантажу — 4300 тонн мазуту, що може стати одним із найбільших екологічних лих у регіоні за останні роки.

Про це пише газета Financial Times.

Танкер Волгодонськ 212 розламався приблизно за 8 км від берега, його ніс затонув під час негоди в Керченській протоці, яка розділяє східне узбережжя анексованого Росією Криму та материкову частину Росії. За даними рятувальних служб, загинув щонайменше один член екіпажу.

Інший танкер із подібним вантажем, Волгодонськ 239, незабаром після цього сів на мілину після отримання пошкоджень.

Через погані погодні умови екіпаж другого танкера залишався на борту станом на вечір неділі.

Обидва танкери були збудовані на початку 1980-х років і призначені переважно для річкових перевезень, виходячи в прибережні води лише за спокійної погоди.

Керченська протока є важливим маршрутом для експорту російської сільськогосподарської та енергетичної продукції, зокрема зерна, яке продається з окупованих територій України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Київ звинувачує Москву в порушенні міжнародного права через її претензії на виключні права на протоку після анексії Криму у 2014 році, пише газета.