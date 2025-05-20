Росія відпустила танкер Green Admire, який затримала у Фінській затоці

Російська влада звільнила 19 травня танкер Green Admire, затриманий 18 травня в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти.

Про це повідомляє естонська телерадіомовна корпорація ERR.

Судно взяло курс на Роттердам.

Нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії належить грецькій компанії. 18 травня судно вийшло з порту Сілламяе недалеко від кордону з Ленінградською областю. Воно прямувало за узгодженим між Росією, Естонією та Фінляндією маршрутом через російські територіальні води.

Як пише ERR, це стало першим подібним інцидентом. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що дії Росії були викликані тиском на її тіньовий флот у Балтійському морі.

Інцидент стався після того, як Військово-морські сили Естонії спробували зупинити танкер Jaguar, що прямував до Росії, без прапора. Команда судна проігнорувала накази естонських військових, до російського порту Приморськ його супроводив російський винищувач Су-35.

Нагадаємо, у ВМС Естонії напередодні повідомили, що затримання танкера Green Admire могло бути пов'язане з тим, що судно, перебуваючи в територіальних водах Росії, не відреагувало на неодноразові попередження при вході в зону, яку Росія позначила як небезпечну для судноплавства.