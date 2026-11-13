Дрони атакували Волгоградський НПЗ: росіяни стоять в чергах за паливом

Українська правда

Безпілотники у ніч на 13 листопада масовано атакували російський Волгоград та область. Внаслідок атаки на місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Джерело: Exilenova+, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, ASTRA

Деталі: Як повідомлляи моніторингові канали, безпілотники вдарили по Волгоградському НПЗ. Внаслідок чого на території промислової зони спалахнула сильна пожежа.

Згодом пролунали нові вибухи безпосередньо в районі підприємства.

Своєю чергою губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив дронову атаку. Він розповів, що через падіння уламків БпЛА на промисловому підприємстві в південній частині Волгограда виникли локальні займання.

Як пише ASTRA, місцеві мешканці повідомляють про черги на АЗС після нічної атаки БПЛА та пожежі на нафтопереробному заводі "Лукойлу".

У соцмережах з'являються відео та фото, на яких видно черги за паливом. Зазначається, що черги почали з'являтися на заправках на тлі атаки дронів, яка все ще триває.

Волгоградський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить компанії "Лукойл".

Цей НПЗ працює із 1957 року. Його потужність: близько 14,8 млн. тонн нафти на рік. Нафтопереробний завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, нафтовий кокс, бітум, базові олії. Волгоградський НПЗ забезпечує нафтопродуктами південні регіони Росії.