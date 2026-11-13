Недостовірне декларування: судитимуть посадовця Вінницької ОДА

Прокуратура скерувала до суду справу ексзаступника директора департаменту Вінницької обласної державної адміністрації, який не задекларував 4,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Вінницька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про ексзаступника директора департаменту – начальника управління департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької ОДА Александра Лаврова.

Спеціалізована прокуратура, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної НАЗК, скерувала до суду обвинувальний акт.

Посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації на понад 4,6 мільйона гривень.

Серед іншого він приховав від декларування відомості про квартиру у Вінниці вартістю 3,4 млн грн, де проживав разом із членами сім'ї, а також про отриманий грант на створення власного бізнесу в розмірі 500 тис. грн.

Крім того, він занизив на понад 326 тис. грн розмір доходу від підприємницької діяльності та не задекларував власний видаток у розмірі 350 тис. грн.

Йому інкримінують умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає стягнути на користь держави майно інспектора Київської митниці: квартира вартістю понад сім мільйонів гривень оформлена на його родичку.

Суд визнав необґрунтованими активи колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олега Ящука.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Раніше повідомлялося, що прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.