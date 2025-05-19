Після затримання Green Admire Росією судна не йтимуть її водами

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

Маршрут без проходження територіальними водами Росії складніший, адже у водах самої Естонії є мілководдя. Саме для того, щоб уникати їх, за угодою між Естонією, Фінляндією і Росією був погоджений судноплавний канал з Сілламяе через російські територіальні.

Тим не менш, як зазначив Тсахкна, інцидент показує, що "Росія, як і раніше, поводиться непередбачувано", – зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. "Тому надалі судна будуть перенаправлені за іншим маршрутом", – сказав він.

У Департаменті транспорту Естонії уточнили, що для того, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому, судна, які йдуть у Сілламяе і з нього, відтепер рухатимуться лише через територіальні води Естонії.

Нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе 17 травня і прямував до північної частини Фінської затоки.

Вночі 18 травня Росія зупинила судно і змусила йти до острова Гогланд, де він і перебуває з четвертої ранку на якорі.

"Це однозначно пов'язано з тим, що ми почали чинити тиск на тіньовий флот Росії. І я кажу не тільки про Естонію, а й про Фінляндію та країни Балтійського регіону загалом. У межах Європейського Союзу ми вже внесли понад 300 суден тіньового флоту до санкційних списків", – заявив Тсахкна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти торгового підрозділу російського нафтового гіганта Lukoil PJSC, що базується в Дубаї.

"Цей крок стане першим випадком, коли західні уряди намагатимуться накласти санкції на компанію Litasco з моменту вторгнення в Україну. Материнська компанія "Лукойл" була другим за величиною продавцем російської нафти на зовнішніх ринках минулого року", писало агентство Bloomberg.

Також повідомлялося, що ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

Також раніше повідомлялося, що 10 квітня нафтовий танкер Kiwala увійшов у Фінську затоку без дійсного сертифіката та прапора. Його затримали, і Естонія заборонила затриманому танкеру Kiwala з тіньового флоту Росії залишати республіку.

Глава морського департаменту Транспортної адміністрації Естонії Крістьян Труу розповів, що на судні виявили 40 порушень. За його словами, 29 із них є суттєвими: 23 стосуються документації, решта - технічних несправностей і підготовки екіпажу до аварійних ситуацій.

Згодом повідомлялося, що Естонія відпустила танкер Kiwala. Директор морської служби транспортного департаменту Естонії Крістьян Труу заявив, що Танкер усунув виявлені порушення і тепер може покинути територію країни.

Раніше Панама прийняла рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН. Це рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення.