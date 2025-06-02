Швеція посилює перевірки російських танкерів

Уряд Швеції оголосив про посилення нагляду за страховиками іноземних суден для боротьби з так званим "російським тіньовим флотом".

Про це повідомляє AP.

Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами і виключною економічною зоною країни, говориться у публікації.

"Це підкреслює чітку присутність Швеції в Балтійському морі, що саме по собі має стримуючий ефект", – заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, це також надає Швеції і союзникам важливу інформацію про судна, яка може бути використана як основа для поповнення санкційних списків ще більшою кількістю суден.

Росія використовує свій тіньовий флот для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна. Наразі Європейський Союз запровадив санкційні пакети проти майже 350 суден, останні з яких були введені 20 травня, говориться у публікації.

Середній вік суден становить близько 18 років, а це означає, що вони наближаються до кінця свого терміну служби і є більш вразливими до аварій, особливо якщо їх не обслуговують належним чином.

"Ми спостерігаємо все більше і більше проблемних подій у Балтійському морі, і це вимагає від нас не тільки сподіватися на краще, але й планувати на випадок найгіршого", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

18 травня російська влада в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти. Його звільнили 19 травня.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.

Згодом, нагадаємо, Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії повідомили про збільшення військового руху в регіоні.

Також повідомлялося, що доходи Російської Федерації від експорту сирої нафти впали до дворічного мінімуму після падіння цін цей енергоресурс.

Середній обсяг постачання нафти з Росії становив 3,39 млн барелів на день за чотири тижні до 25 травня. Це лише на 10 000 барелів на день менше, ніж за період до 18 травня. Але валова вартість цих вантажів виявилася найнижчою з квітня 2023 року.

Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня.

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.