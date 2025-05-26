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Росія використовує військові кораблі для охорони тіньового флоту

Олексій Артемчук — 26 травня, 17:56
Росія використовує військові кораблі для охорони тіньового флоту
Getty Images

Росія вперше почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці.

Про це пише The Moscow Times.

"Російська військова присутність у регіоні було завжди… Однак нове в поточній ситуації те, що Росія супроводжує комерційні танкери з тіньового флоту в вузькому проході Фінської затоки. При цьому задіяні військові кораблі та збройні сили", — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні. Хяккянен наголосив, що не вважає це прямою загрозою для Фінляндії, але зазначив: "Те, що Росія нарощує свої військові можливості та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи — це факт".

13 травня Естонія намагалась затримати танкер Jaguar, що належить до тіньового флоту Кремля. У відповідь Росія підняла в повітря винищувач Су-35, який порушив повітряний простір НАТО, аби супроводити судно до порту Приморськ.

Нагадаємо:

Російська влада звільнила 19 травня танкер Green Admire, затриманий 18 травня в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти.

Французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.

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Росія використовує військові кораблі для охорони тіньового флоту
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