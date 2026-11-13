Організаторів підпільного казино у Харкові оштрафували на два мільйона

Прокуратура довела вину трьох організаторів "підпільного покер-бізнесу" у Харкові: гральний заклад під виглядом "клубу спортивного покеру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

Прокурори довели вину трьох членів організованої групи, загальна сума призначених штрафів для обвинувачених перевищує два мільйона гривень.

"Відвідувачі купували фішки за готівку, робили ставки, а після завершення гри могли обміняти їх назад на гроші. Заклад функціонував без необхідних ліцензій та сплати податків", – розповіли у БЕБ.

Організував оборудку в липні 2024 року мешканець Харкова. До схеми він залучив ще двох знайомих — чоловіка та жінку.

Організатор підшукав і орендував приміщення та придбав гральне обладнання для покеру. Двоє спільників облаштували залу, робочі місця дилерів, круп'є, а також системи відеоспостереження.

Крім того, вони зустрічали відвідувачів, обмінювали готівку на гральні фішки, проводили ігри та видавали виграші.

До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти. Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент.

З кожного ігрового "банку" відраховували комісію — у подальшому цей прибуток спільники розподіляли між собою.

На початку листопада 2024 року правоохоронці зупинили незаконний гральний бізнес та провели низку санкціонованих обшуків. Трьом спільникам було повідомлено про підозру.

Нині їх визнано винними у незаконній організації та проведенні азартних ігор без ліцензії, а також у організації та функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчинених організованою групою.

Кожному з них суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 680 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор строком на три роки.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

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