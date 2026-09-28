Ворог атакував офіс "Опендатабот" у Дніпрі

Росіяни поцілили в офіс аналітичної платформи "Опендатабот" у місті Дніпро, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє "Опендатамедіа".

"На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться — автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі", – говориться у повідомленні.

Усі деталі та офіційні коментарі пообіцяли надати пізніше, "після отримання інформації з офіційних джерел".

Нагадаємо:

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

17 вересня на Київщині росіяни поцілили у будівлю із обладнанням компанії "Київстар", обійшлося без жертв.

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

Телевізійний канал Армія TV призупинив свою роботу у звʼязку із російськими обстрілами дата-центрів.

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.