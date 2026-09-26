Телеканал Новини.LIVE призупиняє ефіри через удари РФ по дата-центрах

Телеканал зупинив роботу через російські удари по дата-центрах

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

Про це повідомляє редакція телеканалу.

Наразі спеціалісти займаються відновленням мережі та усуненням технічних проблем. Після стабілізації сигналу Новини.LIVE відновить трансляцію та повернеться до роботи у звичному режимі, зазначили у повідомленні.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

Того ж дня через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.