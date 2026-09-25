Зеленський прокоментував атаки на дата-центри: каже, що ухвалили рішення

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Основною темою Ставки був захист від російських дронових атак та результати випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

"Були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв'язку.

Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", – пише президент.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

Того ж дня через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".