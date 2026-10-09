У Чернігові ворог вдарив по "Епіцентру": які наслідки
У Чернігові російські БпЛА атакували "Епіцентр": пошкоджено покрівлю та вікна у прилеглих багатоповерхівках.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", а також голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Уночі ворог "геранню" атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання – пожежа. Із самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку", – написав Чаус у Телеграм .
Також ворог вдарив по фермерському господарству в Чернігівському районі – пошкоджено господарську будівлю, загорілась солома.
Нагадаємо:
Внаслідок масованої російської атаки у Одесі пошкоджено склад зі зберігання продуктів, а на півдні області – кафе та інші цивільні об'єкти.
В ніч на 9 жовтня Росія атакувала 136 ударними БпЛА, 114 ворожих дронів знешкодила протиповітряна оборона.