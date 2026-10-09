У Чернігові ворог вдарив по "Епіцентру": які наслідки

У Чернігові російські БпЛА атакували "Епіцентр": пошкоджено покрівлю та вікна у прилеглих багатоповерхівках.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", а також голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Уночі ворог "геранню" атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання – пожежа. Із самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку", – написав Чаус у Телеграм .

ДСНС

Також ворог вдарив по фермерському господарству в Чернігівському районі – пошкоджено господарську будівлю, загорілась солома.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої російської атаки у Одесі пошкоджено склад зі зберігання продуктів, а на півдні області – кафе та інші цивільні об'єкти.

В ніч на 9 жовтня Росія атакувала 136 ударними БпЛА, 114 ворожих дронів знешкодила протиповітряна оборона.