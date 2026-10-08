На правобережжі Києва проблеми з водою через аварійні відключення
Через зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.
Про це повідомляє Київводоканал.
У зв'язку з цим можливе зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини міста – зокрема у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах.
У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
Стабільне водопостачання буде відновлено після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів.
"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", – пишуть у службі.
Нагадаємо:
Вранці у четвер за вказівкою НЕК "Укренерго" в Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.