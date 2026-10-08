На правобережжі Києва проблеми з водою через аварійні відключення

У Києві проблеми з водою через відключення світла

Через зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.

Про це повідомляє Київводоканал.

У зв'язку з цим можливе зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини міста – зокрема у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах.

У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Стабільне водопостачання буде відновлено після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", – пишуть у службі.

Нагадаємо:

Вранці у четвер за вказівкою НЕК "Укренерго" в Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.