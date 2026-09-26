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Телеканал Армія TV зупинив роботу через російські удари

Володимир Тунік-Фриз — 26 вересня, 14:26
Телеканал Армія TV зупинив роботу через російські удари
Ще один телеканал призупинив мовлення через обстріли
Армія ТБ

Телевізійний канал Армія TV призупинив свою роботу у звʼязку із російськими обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба каналу у Facebook.

Пресслужба каналу не уточнила час відновлення роботи каналу, але зазначила, що він продовжує працювати в YouTube та соцмережах.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

Того ж дня через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

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