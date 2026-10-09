Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Внаслідок масованої російської атаки у Одесі пошкоджено склад зі зберігання продуктів, а на півдні області – кафе та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок масованого удару пошкоджено склад зі зберігання продуктів, кафе, адміністративну та господарчі будівлі на території баз відпочинку", – написав Кіпер у Телеграм.

ДСНС

"У місті пошкоджений дах складської будівлі, де зберігалися продукти. Виникла пожежа", – зазначили у ДСНС.

На півдні області пошкоджена адміністративна та господарчі будівлі на території бази відпочинку. Також загорілася суха трава. За іншою адресою пошкоджені 11 будинків на базах відпочинку та знищена будівля кафе.

"Усі пожежі ліквідовані. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо:

В ніч на 9 жовтня Росія атакувала 136 ударними БпЛА, 114 ворожих дронів знешкодила протиповітряна оборона.