Велика переплата з бюджету за електроенергію: експосадовиці вручили підозру

Хмельницьку експосадовицю підозрюють у розтраті 4,3 млн грн на закупівлі електроенергії.

Про це пише Zaxid.net.

Колишню заступницю директора з економіки одного з комунальних підприємств Хмельницького викрили на зловживанні становищем.

Під час закупівлі електроенергії посадовиця уклала з постачальником низку додаткових угод, які призвели до переплати 4,3 млн грн, повідомила поліція Хмельницької області.

За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір щодо постачання електроенергії на понад 52 млн грн. Згодом посадовиця підписала кілька додаткових угод, які безпідставно підвищували ціну.

Як наслідок, підприємство переплатило постачальнику понад 4,3 млн грн, з яких близько 430 тис. грн – це гроші міського бюджету.

Колишній посадовиці оголосили про підозру у розтрата майні або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

