НБУ підтвердив візити до установи фігуранта "плівок Міндіча" Веселого

Національний банк України підтвердив, що фігурант "плівок Міндіча" Василь Веселий відвідував установу: у 2024 році він двічі зустрічався зі співробітниками наглядового блоку.

Про це повідомляє ZN.UA.

Національний банк України відреагував на скандал із "плівками Міндіча": перевірки у "Сенс Банк" тривають.

Водночас з'ясувалося, що фігурант записів Василь Веселий неодноразово відвідував Нацбанк.

На запитання про те, як НБУ може обмежити вплив Веселого на "Сенс Банк", голова НБУ Андрій Пишний відповів, що йому нічого не відомо "про якийсь вплив Василя Веселого".

"Це питання обговорювалося на засіданні тимчасової слідчої комісії. Я та правління НБУ взяли до відома всі відповіді — і голови правління, і голови наглядової ради. Якщо такі факти відомі та задокументовані, вони мають бути розслідувані. Наразі у Національного банку інформації про відповідний вплив немає", – сказав він.

На запитання про те, як часто Веселий бував у Нацбанку з жовтня 2022 року, Пишний відповів, що Веселий у там не буває.

"До мене візитів не було. Щодо уточнення інформації про його можливі візити до НБУ — ми надамо відповідь за результатами перевірки", – сказав Пишний у інтерв'ю.

Згодом НБУ повідомив ZN.UA, що Веселий мав два візити до Нацбанку у 2024 році для зустрічей зі співробітниками наглядового блоку.

Нагажаємо:

1 травня 2026 року УП випустила чергову серію плівок Міндіча" – записів розмов фігурантів операції НАБУ "Мідас", дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Крім розмови людей, яких слідство ідентифікуало як Василя Веселого та Цукермана, на опрелюдниних 1 травня записах присутні, ймовірно, сам Міндіч, тогочасний міністр оборони Рустем Умєров та інші фігуранти розслідування.

На "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".



У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе". Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".