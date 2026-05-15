До Ради подано два проєкти Антикорупційної стратегії

На розгляд Верховної Ради України подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Обидва проєкта ґрунтуються на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому НАЗК на початку квітня цього року, говориться у повідомленні.

Як повідомляє НАЗК, 15 травня, Кабінет Міністрів України схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт Закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки".

Раніше, 13 травня, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зареєструвала проєкт Закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки".

Обидва документи ґрунтуються на базовому законопроєкті, розробленому НАЗК та надісланому до уряду, містять засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні 5 років.

Ідеться низку ініціатив як щодо суттєвого підвищення ефективності загальної системи запобігання та протидії корупції, так і мінімізації корупції у найбільш уражених корупцією сферах.

Агентство зазначає, що "сподівається на конструктивний підхід та фахову дискусію в стінах парламенту" щодо обох ініціатив.

НАЗК наголошує, що своєчасне ухвалення стратегії є критично важливим для виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах Ukraine Facility, а також для реалізації Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Стратегія, схвалена урядом, передбачає перехід від фрагментованих антикорупційних ініціатив до єдиної п'ятирічної стратегії, яка має обов'язковий характер для всіх органів державної влади.

На її основі буде сформована Державна антикорупційна програма з конкретними завданнями, показниками ефективності та відповідальними виконавцями.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у цій Антикорупційній стратегії немає жодної згадки про Агентство з розшуку та менеджменту активів. Попередня стратегія на 2021-2025 роки передбачала виведення Реєстру арештованих активів із "сутінок", осилити судовий контроль за діяльністю агентства тощо.