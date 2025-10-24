Харківські прокурори змусили концесіонера повернути до бюджету 12 мільйонів гривень

На Харківщині прокуратура через суд повернула до бюджету майже 12 млн грн.

Про це пише "Думка",

За даними слідства, суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури та зобов'язав приватне товариство сплатити державі близько 12 млн грн заборгованості з концесійних платежів, включно зі штрафними санкціями, інфляційними втратами та 3% річних.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, що приватне підприємство на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс державного підприємства ТЕЦ-2 "Есхар". Строк дії угоди - 49 років.

Згідно з умовами договору, ТОВ мало сплачувати кошти щоквартально, але протягом 2024 року не виконувало свої фінансові зобов'язання.

"Такі дії завдали шкоди інтересам держави, зменшивши надходження до бюджету та порушивши майнові права держави як власника об'єкта концесії", – говориться у повідомленні.

Це стало підставою для подання прокуратурою позовної заяви до суду.

Рішенням Господарського суду позов прокуратури задоволено- підприємство зобов'язано сплатити зазначену суму. Триває строк на апеляційне оскарження.

