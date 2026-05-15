На Вінниччині депутат "забув" задекларувати 62 земельні ділянки та заправки

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексдепутату однієї з сільських рад на Вінниччині: він не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно на майже 32 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили про підозру колишньому депутату Іванівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК, з поміж іншого, встановило ознаки незаконного збагачення на понад 36,5 млн грн та недостовірного декларування на понад 31,8 млн грн.

Так, ексдепутат не зазначив у декларації відомості про 62 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані на території Вінницької області, а також 29 транспортних засобів, серед яких – вантажні та легкові автомобілі, причепи й сільськогосподарська техніка.

Серед незадекларованого транспорту також – три автомобілі Mercedes-Benz, придбані у 2022 році.

Посадовець "приховав" п'ять об'єктів нерухомості: житлові будинки, комплекс будівель та споруд АЗС, а також будівлю свинарного комплексу. Окрім цього, задекларував 8 млн грн готівки, законність походження яких не зміг підтвердити.

Також встановлено, що у 2022 році ексдепутат придбав 47 земельних ділянок, при цьому вартість у договорах була суттєво занижена. За результатами оцінки їх реальна ринкова вартість становить понад 33,9 млн грн.

У тому ж році він набув у власність житловий будинок вартістю 128 тис. грн.

Окрім того, посадовець придбав три автомобілі Mercedes-Benz. Два з них були оформлені за значно заниженими цінами: один – за п'ять тисяч гривень, інший – за 200 тисяч, хоча їх ринкова вартість, за висновками експертів, могла становити щонайменше 327 тисяч та 4,2 мільйона відповідно.

Третій автомобіль був придбаний за ринковою вартістю – 3,1 мільйона гривень.

Загальна вартість набутого у 2022 році рухомого та нерухомого майна перевищила 42 мільйони гривень, водночас підтверджені джерела доходів для таких витрат не перевищували 5,3 мільйона, що свідчить про наявність ознак незаконного збагачення.

За результатами слідчих та процесуальних дій ексдепутату повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

