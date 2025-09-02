Президент підписав закон, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

Ключове, що змінює цей законопроєкт – встановлення експортного мита в розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку або кользи (один з видів ріпаку) для трейдерів.

Розмір мита поетапно зменшуватиметься з 1 січня 2030 року, поки не сягне 5%. Мита не треба сплачувати, якщо експорт здійснюється не через трейдера, а напряму виробником або аграрним кооперативом.

Документ також включає поправку про створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських виробників, який наповнюватимуть надходженнями від експортного мита на сою та ріпак.

На думку представників влади, ця ініціатива має стимулювати розвиток переробки сої та ріпаку, а отже – збільшувати додану вартість продукції.

Крім того, мито допоможе боротися із схемами виведення валютного виторгу з країни, які здійснюються через "сірий" експорт агропродукції.

