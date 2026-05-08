Суд завдав удару у відповідь: глобальне мито Трампа у 10% теж визнали незаконним

Торговельний суд США визнав тимчасове глобальне мито у 10%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом у лютому, нелегальним, але скасував його лише частково.

Про це пише Reuters.

Суд постановив, що що введення Трампом мит відповідно до статті 122 Закону про торгівлю 1974 року було помилковим. Стаття говорить про запровадження тимчасових тарифних заходів для виправлення "серйозних дефіцитів платіжного балансу".

Водночас, за висновками суду, дефіцит не настільки великий, щоб запроваджувати тарифні обмеження.

Нехай тарифи і були тимчасовими, а термін їхньої дії мав сплинути 24 липня 2026 року, скасування є черговою серйозною поразкою для глобальних тарифних амбіцій Трампа.

Також рішення було винесене всього за тиждень до візиту Трампа до Пекіна, щоб обговорити торговельні напруження з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це зменшує кількість важелів впливу Трампа.

Мита були скасовані тільки для штату Вашингтон та двох невеликих компаній – виробника іграшок Basic Fun! та імпортера спецій Burlap & Barrel. Іншим штатам відмовили, оскільки ті не надали доказів імпортної діяльності.

Трамп звинуватив у рішенні торгового суду "двох радикальних лівих суддів".

Адміністрація Трампа все ще має намір відновити широкі мита на основних торговельних партнерів, посилаючись на інший правовий акт – статтю 301 Закону про торгівлю 1974 року, яка стосується недобросовісних торговельних практик.

Зараз тривають три розслідування щодо мит за цією статтею – вони мають завершитися в липні.

Білий дім, найімовірніше, подасть апеляцію на рішення про скасування 10-відсоткового мита. Повернення імпортерам втрачених коштів буде неможливим до винесення рішення апеляційнами судами.

Читайте також Гол у свої ворота: митну війну Трампа оплачують американці

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.

5 березня Суддя Суду США з міжнародної торгівлі Річард Ітон зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.

З 20 квітня адміністрація Трампа повинна була запустити систему, за якою американським імпортерам будуть повернені 166 мільярдів доларів за сплату незаконних мит.