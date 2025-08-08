У новому сезоні Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці

Україна з початку 2024/25 МР експортувала 2,135 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 470 тис. тонн було відвантажено поточного місяця.

Про це пише агентство АПК-Інформ.

Із початку поточного сезону було експортовано станом на 8 серпня експортовано 1,091 млн тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.

За оперативними даними Державної митної служби України, ячменю експортовано 329 тис. тонн (72 тис. тонн серпневих), кукурудзи – 706 тис. тонн (63 тис. тонн від початку цього місяця).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 8 серпня оцінюється в 5 тис. тонн (у серпні – 1,4 тис. тонн), у т.ч. пшеничного – 4,8 тис. тонн (1,4 тис. тонн).

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, рік тому загальний показник відвантажень становив 4,713 млн тонн, у т.ч. в серпні – 1,011 млн тонн.

Нагадаємо:

Станом на 8 серпня в Україні вже зібрано 19 909,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5 299,5 тис. га. Обмолочено вже 47% площ, засіяних цими культурами.

Раніше повідомлялося, шр експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Також повідомлялося, що станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур. А 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.