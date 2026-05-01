Аграрії очікують зростання цін на продукцію: у якому секторі найбільше

Сільськогосподарські підприємства України у квітні-червні 2026 року очікують на уповільнення темпів падіння виробництва та на підвищення цін на власну продукцію, розширення штату працівників.

Про це повідомила Державна служба статистики за результатами квітневого опитування 800 керівників підприємств галузі, передає "Інтерфакс-Україна".

Показник балансу очікувань щодо обсягів виробництва на другий квартал покращився на 23 відсоткові пункти порівняно з попереднім періодом.

Збільшення випуску продукції очікують 16% опитаних, тоді як 57% респондентів не передбачають змін, а 27% готуються до скорочення обсягів.

У тваринництві цей показник перейшов у позитивну площину й становить +4, тоді як у рослинництві він залишається від'ємним і дорівнює -18.

Настрої бізнесу щодо вартості аграрної продукції у квітні-червні 2026 року стали більш вираженими: баланс очікувань зріс до 26 проти 12 у січні-березні.

Про плани підвищити ціни повідомили 37% господарств, а про можливе зниження – лише 11%.

Найбільш суттєве здорожчання прогнозують виробники у секторі рослинництва, де баланс очікувань становить 32.

Про наміри наймати нових співробітників заявили 17% представників агросектору, водночас 73% зберігатимуть чисельність персоналу без змін, а 10% планують скорочення.

За підсумками січня-березня 2026 року лише 12% підприємств наростили обсяги виробництва, тоді як 38% повідомили про їх зменшення, що сформувало від'ємний баланс на рівні -26.

Головними факторами, які заважають стабільній роботі аграріїв, опитані назвали погодні умови та інші несприятливі обставини.

Крім того, виробники вказують на фінансові обмеження та дефіцит робочої сили.

Уряд оновив підходи до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель для підтримки аграріїв, зокрема прифронтовових територій.