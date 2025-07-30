Експорт українського зерна: старт гірший, ніж минулого сезону

Станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Про це пише АПК-Інформ.

Станом на 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.

За оперативними даними Державної митної служби України, з початку поточного сезону було експортовано 487 тис. тонн пшениці (у 2024/25 МР – 1,438 млн тонн), 191 тис. тонн ячменю (477 тис. тонн), 613 тис. тонн кукурудзи (1,511 млн тонн). Жито у цьому сезоні на експорт не йшло (за той самий період минулого маркетингового року було експортовано 300 тис тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 30 липня оцінюється в 3,3 тис. тонн (у 2024/25 МР – 4,7 тис. тонн), у т. ч. пшеничного – 3,1 тис. тонн (4,3 тис. тонн).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що збір зернових і зернобобових культур в Україні суттєво відстає від минулорічних темпів.

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися з 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

У сезоні, що завершився експорт зернових та олійних з України впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

В УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.