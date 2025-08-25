До українських морських портів пішло більше зерна

Кількість вагонів із зерном в напрямку портів Великої Одеси збільшилась.

Про це пише ЦТС.

Протягом минулого тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси збільшився на 77 вагонів і становив 125 одиниць за добу, говориться у повідомленні.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку одеських портів збільшилась на 638 одиниць за добу.

Нині цей показник складає 5992 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 18 вагонів, до 1245 вагонів за добу.

Водночас, кількість вагонів із зерном, що рухаються до портів Дунаю, за тиждень зменшилася на 97 одиниць, до 77 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 5 одиниць і становить 61 вагон за добу, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні – липні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Раніше повідомлялося, шр експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Також повідомлялося, що станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур. А 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні було експортовано перший мільйон тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.