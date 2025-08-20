Україна зменшила виробництво агропродукції: які причини

У січні – липні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це пише Укрінформ.

"Це зумовлено насамперед скороченням випуску продукції рослинництва. Основні причини: сезонність виробництва продукції рослинництва; несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових та олійних культур і зниження їх врожайності", – зазначає Державна служба статистики.

За розрахунками фахівців, у січні – липні 2025 року індекс сільськогосподарської продукції в Україні становив 81,5% до січня – липня торік. За видами продукції найбільше постраждало рослинництво – скорочення до 74,5%, тоді як тваринництво продемонструвало стабільніший результат – індекс становить 95,3%.

"Спад більше зачепив сільгосппідприємства – там за сім місяців виробництво скоротилося до 77,7% від минулорічного рівня. У господарствах населення показники вищі – 89,7% минулорічного обсягу за цей період", – говориться у повідомленні.

Значне падіння обсягів сільгосппродукції зафіксоване на Хмельниччині (46,3% від відповідного показника торік) та на Донеччині (47,8%).

Водночас окремі області демонструють зростання сільськогосподарського виробництва. Так, у Запорізькій, Закарпатській та Одеській областях аграріям вдалося перевищили рівень минулого року. Абсолютним лідером в Україні стала Миколаївщина, де індекс сільгосппродукції сягнув 106,7%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Також повідомлялося, що станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур. А 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні було експортовано перший мільйон тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.

Тим часом Кремль знову намагається утримати першість на світовому зерновому ринку – цього разу за рахунок тимчасово окупованих територій України. З Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до рф вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.