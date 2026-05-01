Україна веде з ЄС перемовини про пом'якшення мита, яке вбиває металургію – ЗМІ

Європейський Союз веде перемовини з Україною про звільнення української сталі від Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – ключового заходу ЄС з охорони клімату.

Про це пише Politico.

CBAM обкладає додатковим митом продукцію, вироблену з високими викидами вуглецю. Це робить українських експортерів сталі неконкурентоспроможними на ринках ЄС.

Метали є одним із найцінніших джерел експортних доходів України і залишаються однією з найбільших галузей, вартість якої, за даними Світового банку, у 2023 році становила майже 4 млрд доларів.

Безпрецедентне звільнення від мита забезпечило б Україні вкрай необхідні доходи в її боротьбі проти Росії, а Європі – дешевший доступ до ресурсу, критично важливого для її військового нарощування.

Юрій Риженков, генеральний директор "Метінвесту" повідомив виданню, що віцепрем'єр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка звернувся до його компанії з приводу переговорів щодо CBAM і проханням надати аналітику та ідеї.

Водночас CBAM є не єдиною проблемою, що турбує галузь.

Риженков зазначив, що експорт української металопродукції впав більш ніж наполовину з початку повномасштабного вторгнення Росії. Обсяг знизився до 2,2 млн тонн з майже 5 млн у 2021 році.

"Два судна, які прямували до Одеси, щоб забрати наш вантаж, два дні тому були атаковані дронами у воді. Окрім CBAM, ми стикаємося з багатьма іншими ускладненнями", – сказав Риженков.

Раніше депутати Європейського парламенту пропонували надати особливий статус також Україні, що дозволить їй уникнути жорстких стягнень по CBAM.

"Ми дійсно повинні ретельно оцінити, які умови ми встановили на той час, чи не є вони занадто суворими, або чи не слід нам оцінювати ситуацію трохи частіше, щоб з'ясувати, чи повинна Україна отримати виняток (від стягнень по CBAM – ЕП)", – казав нідерландський депутат Мохаммед Чахім, який очолює роботу Європарламенту з перегляду CBAM.

Оцінка наявності умов для винятку належатиме до компетенції Європейської комісії.

Раніше "Метінвест" запропонував ЄС розглянути можливість перерахування платежів по CBAM за українську сталь на спеціальні рахунки, які потім можна було б використовувати для декарбонізації українських підприємств.

У лютому CBAM став однією з причин закриття ливарно-механічний заводу компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг".