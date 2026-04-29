Американські правозахисники просять Трампа ввести нові мита на понад 60 країн

Групи, що виступають за введення мит, та правозахисні організації звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням запровадити нові квоти, мита та заборони на імпорт.

Про це пише Reuters.

Заходи пропонуються як засоби боротьби з практикою примусової праці в Китаї та інших країнах, а також щоб чинити тиск на торговельних партнерів з метою впровадження механізмів контролю за дотриманням законодавства за американським зразком.

Це розслідування, разом з окремим розслідуванням щодо надлишкових промислових потужностей, є частиною зусиль адміністрації Трампа з відновлення тарифного тиску на торговельних партнерів.

Зокрема нові заходи можуть бути запроваджені проти Китаю та Росії, а також проти частини союзників США – Австралії, Канади, Великої Британії, Ізраїлю, Індії, Катару, Саудівської Аравії та країн Європейського Союзу.

Загалом у розлідуванні фігурють близько 60 країн, що не змогли забезпечити виконання американських заборон на імпорт товарів, вироблених із застосуванням примусової праці.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що хоче завершити розслідування до липня, коли закінчується термін дії тимчасового 10-відсоткового мита, яке Трамп запровадив після того, як Верховний суд скасував його глобальні тарифи.

Передбачається, що близько 60 свідків дадуть свідчення на публічних слуханнях щодо розслідування недобросовісних торговельних практик. Свідками виступатимуть представники правозахисних груп, промислових груп США та іноземних урядів.

"Коаліція за процвітання Америки", група, що представляє вітчизняну промисловість та підтримує запровадження мит, закликала Гріра доповнити тарифні дії кількісними інструментами управління імпортом.

Ці інструменти – ліцензування імпорту та покладання на імпортерів обов'язку довести, що їхні товари не були вироблені з використанням примусової праці перед митним оформленням.

"Примусова праця діє як прихована субсидія на виробництво.

Коли виробник нічого не платить працівникам або пригнічує заробітну плату через боргову кабалу, конфіскацію документів або державний примус, економія коштів безпосередньо спрямовується на зниження собівартості одиниці продукції" – каже старший економіст "Коаліції" Міхір Торсекар.

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.

5 березня Суддя Суду США з міжнародної торгівлі Річард Ітон зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.

З 20 квітня адміністрація Трампа повинна була запустити систему, за якою американським імпортерам будуть повернені 166 мільярдів доларів за сплату незаконних мит.