Мінекономіки відзвітувало про перебіг жнив: регіони-лідери

Станом на 29 серпня в Україні вже зібрано 28 370,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових на 6 887,6 тис. га – 61% площ, засіяних цими культурами.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема:

Пшениці – зібрано 21 858,2 тис. тонн на площі 5 000,5 тис. га.

Ячменю – зібрано 5 159,2 тис. тонн на площі 1 343,0 тис. га.

Гороху – зібрано 585 тис. тонн на площі 262,3 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 746,4 тис. тонн на площі 266,7 тис. га, зазначає відомство.

За його даними, серед лідерів, зокрема:

Одеська область – зібрано 3 447,2 тис. тонн з площі 1 087 тис. га.

Вінницька область – зібрано 2 385,8 тис. тонн з площі 423,7 тис. га.

Хмельницька – зібрано 2102,3 тис. тонн з площі 299,8 тис. га.

Кіровоградська область – зібрано 2 206,0 тис. тонн з площі 534,1 тис. га.

Крім цього, ріпаку вже зібрано 3 193,3 тис. тонн на площі 1 273,5 тис. га. Сої зібрано 10,4 тис. тонн на площі 7,29 тис. га. Соняшнику – 13,2 тис. тонн на площі 15,4 тис. га.

