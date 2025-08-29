Мінекономіки відзвітувало про перебіг жнив: регіони-лідери
Getty Images
Станом на 29 серпня в Україні вже зібрано 28 370,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових на 6 887,6 тис. га – 61% площ, засіяних цими культурами.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема:
- Пшениці – зібрано 21 858,2 тис. тонн на площі 5 000,5 тис. га.
- Ячменю – зібрано 5 159,2 тис. тонн на площі 1 343,0 тис. га.
- Гороху – зібрано 585 тис. тонн на площі 262,3 тис. га.
Інших зернових і зернобобових зібрано 746,4 тис. тонн на площі 266,7 тис. га, зазначає відомство.
За його даними, серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – зібрано 3 447,2 тис. тонн з площі 1 087 тис. га.
- Вінницька область – зібрано 2 385,8 тис. тонн з площі 423,7 тис. га.
- Хмельницька – зібрано 2102,3 тис. тонн з площі 299,8 тис. га.
- Кіровоградська область – зібрано 2 206,0 тис. тонн з площі 534,1 тис. га.
Крім цього, ріпаку вже зібрано 3 193,3 тис. тонн на площі 1 273,5 тис. га. Сої зібрано 10,4 тис. тонн на площі 7,29 тис. га. Соняшнику – 13,2 тис. тонн на площі 15,4 тис. га.
Читайте також: Жнива під тиском війни і погоди: як посуха вплинула на врожайність на півдні