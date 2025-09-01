Україна після тривалої перерви відновила експорт соєвого шроту до Єгипту

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.

Про це пише інформагентство "АПК-Інформ".

Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн, пише "АПК-Інформ".

Як зазначають аналітики "АПК-Інформ", зазвичай Єгипет віддає перевагу імпорту соєвих бобів, входячи до ТОП-5 світових імпортерів даної культури, за даними USDA, і виробляє соєвий шрот на власних потужностях, практично його не імпортуючи.

"Варто відзначити, що в поточному сезоні Україна не тільки збільшила поставки соєвого шроту майже вдвічі до показника сезону-2023/24, а й значно розширила географію експорту, відвантажуючи продукт до 37 країн світу проти 26 країн у попередньому сезоні", – додає інформагентство.

Нагадаємо:

Раніше аналітики зазначали, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. У тому числі повідомлялося про втрату 70% ринку Єгипту.

Раніше повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.