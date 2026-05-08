Для фермерів Херсонщини стартує програма підтримки в ДАР

В Державному аграрному реєстрі стартує програма підтримки фермерів Херсонщини з бюджетом $2,6 млн.

Про це інформує Міністерство економіки.

Йдеться, що вона розрахована на малих агровиробників Борозенської, Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад, які постраждали від війни та посухи.

Зазначається, що для учасників передбачена фінансова допомога та ваучери на закупівлю посухостійкого насіння, систем краплинного зрошення та інших ресурсів.

Як інформує відомство, обовʼязкові умови – господарство площею від 3 до 300 га та зареєстрація в ДАР. Подати заявку можна з 8 травня до 1 червня 2026 року.

Уряд спростив для агровиробників можливість розмінувати їх землі коштом держави: якщо раніше вони мали відкривати в банках спецрахунки, то тепер достатньо буде лише подати заявку.