В ДПСУ назвали можливі причини блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляками

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко припустив, що польські перевізники своїми протестами прагнуть домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.

Про це пише "Укрінформ".

"Швидше за все – це така ж маніпуляція, як і інші подібні закиди, як-то, приміром, що українські перевізники порушують баланс на ринку перевезень у країнах Євросоюзу. Адже українські перевізники не здійснюють перевезень всередині країн ЄС, а лише - двосторонні перевезення з України в країни Європи і навпаки.

Тому такі заяви робляться, щоб, можливо, отримати якісь поблажки всередині країн ЄС", - вважає Демченко.

За його словами, внаслідок блокування кордону для вантажівок польськими перевізниками вантажопотік там майже зупинився.

Він зазначив, що зазвичай за добу кордон через "Ягодин-Дорогуськ" перетинало 1-1,2 тисячі вантажівок в обох напрямках. Зараз пікетувальники пропускають одну вантажівку на годину в бік України і так само одну – в бік Польщі.

"То фактично вантажопотік на цьому напрямку зводиться до нуля», - зауважив Демченко.

Нагадаємо:

Польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.

Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

На пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" бензовози й газовози пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу.