Держмитслужба повідомила, коли поляки розпочнуть акцію протесту на кордоні

Польські перевізники розпочнуть анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.

Про це повідомляє Державна митна служба з посиланням на оперативну інформацію польських митників.

Зазначається, що організатори запланували на цей час пресконференцію, на якій мають пояснити громадськості свої мотиви перекриття міжнародної траси.

"Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. До слова, це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями", – йдеться в повідомленні.

Проте, за інформацією митниці, пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.

Нагадаємо:

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту з 12 травня біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні. Організатори протесту виказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Також вони звинувачували українських перевізників у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Держприкордонслужба повідомила, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею може бути ускладненим через акцію протесту польських перевізників. Вона може тривати впродовж чотирьох місяців.