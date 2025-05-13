В ГПСУ назвали возможные причины блокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" поляками

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко предположил, что польские перевозчики своими протестами стремятся добиться определенных поблажек внутри Евросоюза.

Об этом пишет "Укринформ".

"Скорее всего - это такая же манипуляция, как и другие подобные упреки, как, например, что украинские перевозчики нарушают баланс на рынке перевозок в странах Евросоюза. Ведь украинские перевозчики не осуществляют перевозок внутри стран ЕС, а только - двусторонние перевозки из Украины в страны Европы и наоборот.

Поэтому такие заявления делаются, чтобы, возможно, получить какие-то поблажки внутри стран ЕС", - считает Демченко.

По его словам, в результате блокирования границы для грузовиков польскими перевозчиками грузопоток там почти остановился.

Он отметил, что обычно засутки границу через "Ягодин-Дорогуск" пересекало 1-1,2 тысячи грузовиков в обоих направлениях. Сейчас пикетчики пропускают один грузовик в час в сторону Украины и так же один - в сторону Польши.

"То фактически грузопоток на этом направлении сводится к нулю", - отметил Демченко.

Напомним:

Польские перевозчики начали анонсированную акцию протеста на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" 12 мая в 16:00.

Протестующие ограничили пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост на украинско-польской границе до 1 транспортного средства в час в каждом направлении.

Причина митинга - растущее недовольство условиями работы и доходами. Польские транспортники в очередной раз указывают на украинских коллег как источник своих проблем, обвиняя их в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.

Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.

Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые накануне заблокировали движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

На пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" бензовозы и газовозы пропускают вместе с другими грузовиками по одной машине в час. Некоторые грузовики уже стоят в очереди более суток.