Наслідки блокування поляками руху вантажівок: перевізники масово відмовляються від єЧерги

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Про це повідомляє Держмитслужба.

12 травня з 16:00 польські перевізники протестною акцією заблокували для проїзду міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин"оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

Електронна черга, яка 12 травня налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок 13 травня становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

Нагадаємо:

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту з 12 травня біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні. Організатори протесту виказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Також вони звинувачували українських перевізників у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Держприкордонслужба повідомила, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею може бути ускладненим через акцію протесту польських перевізників. Вона може тривати впродовж чотирьох місяців.