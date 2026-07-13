На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки
Пропускний пункт "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою може бути частково перекритий через ремонтні роботи з Молдовської сторони.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Роботи почнуться о 12:00. У зв'язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску.
"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути", – зазначили у ДПСУ.
Там також порекомендували скористатись альтернативними пунктами пропуску:
- "Бронниця – Унгурь";
- "Сокиряни – Окниця".
Нагадаємо:
Українська та молдавська сторони підписали п'ять міжнародних сертифікатів, які відкривають нові ринки для української продукції та спрощують доступ вітчизняних виробників до ринку Республіки Молдова.