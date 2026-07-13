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На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки

Володимир Тунік-Фриз — 13 липня, 09:30
На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки
На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки
З відкритих джерел

Пропускний пункт "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою може бути частково перекритий через ремонтні роботи з Молдовської сторони.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Роботи почнуться о 12:00. У зв'язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути", – зазначили у ДПСУ.

Там також порекомендували скористатись альтернативними пунктами пропуску:

  • "Бронниця – Унгурь";
  • "Сокиряни – Окниця".

Нагадаємо:

Українська та молдавська сторони підписали п'ять міжнародних сертифікатів, які відкривають нові ринки для української продукції та спрощують доступ вітчизняних виробників до ринку Республіки Молдова.

Молдова Кордон

Кордон

На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки
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