На одному з пунктів пропуску кордону з Молдовою можливі затримки

Пропускний пункт "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою може бути частково перекритий через ремонтні роботи з Молдовської сторони.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Роботи почнуться о 12:00. У зв'язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути", – зазначили у ДПСУ.

Там також порекомендували скористатись альтернативними пунктами пропуску:

"Бронниця – Унгурь";

"Сокиряни – Окниця".

Нагадаємо:

Українська та молдавська сторони підписали п'ять міжнародних сертифікатів, які відкривають нові ринки для української продукції та спрощують доступ вітчизняних виробників до ринку Республіки Молдова.