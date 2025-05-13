"Деякі стоять в черзі понад добу": на кордоні з Польщею застрягли бензовози через протести
На пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні бензовози й газовози пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину.
Про це пише enkorr з посиланням на опитаних трейдерів.
"Пропуск відбувається зі швидкістю однієї машини на годину, незалежно від типу вантажу. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу", — повідомив представник одного з великих імпортерів.
За його словами, наразі їхні бензовози перенаправляються на інші пункти пропуску.
Нагадаємо:
Польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.
Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.
Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".