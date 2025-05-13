"Деякі стоять в черзі понад добу": на кордоні з Польщею застрягли бензовози через протести

На пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні бензовози й газовози пропускають разом з іншими вантажівками по одній машині на годину.

Про це пише enkorr з посиланням на опитаних трейдерів.

"Пропуск відбувається зі швидкістю однієї машини на годину, незалежно від типу вантажу. Деякі вантажівки вже стоять у черзі понад добу", — повідомив представник одного з великих імпортерів.

За його словами, наразі їхні бензовози перенаправляються на інші пункти пропуску.

Нагадаємо:

Польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" 12 травня о 16:00.

Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".