Блокада руху вантажівок: Україна закликає Польщу до переговорів із перевізниками

Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Укрінформ.

За його словами, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як "засіб тиску".

Він підкреслив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, "адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони".

Посол України наголосив, що українська сторона закликає польський уряд до "активних дій щодо комунікації з протестувальниками", а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб врегулювати це питання.

"Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі", - підкреслив Боднар.

За його словами, українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл.

"Проблему всі знають. Зараз розглядається можливість запобігання цьому протесту, або його мінімізації", - підкреслив Боднар.

Боднар зауважив, що розгортання протесту саме зараз, на фініші президентської виборчої кампанії в Польщі, "має певні політичні цілі". Проте вибори – це внутрішня справа Польщі, до якої Україна не має відношення.

На думку українського дипломата, якщо уряд Польщі не вживе заходів з мінімізації чи протидії цим протестам, то вони "можуть розширитися на інші пункти пропуску, оскільки це вже було минулого разу".

Нагадаємо:

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту з 12 травня біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні. Організатори протесту виказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Також вони звинувачували українських перевізників у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.