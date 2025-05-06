Польські перевізники готують протест: у своїх проблемах звинувачують українських колег

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заявку на протест, яку подав Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Республіки Польща.

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами.

Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

"Влада ігнорує наші звернення, тому ми змушені діяти самостійно. Мета – відновити рівновагу у сфері вантажоперевезень, порушену після скасування системи дозволів для українських компаній", – йдеться в заяві Комітету.

Конкретна дата початку акції наразі не оприлюднена.

Нагадаємо:

У 2024 році польська сторона обмежувала в'їзд та виїзд українських вантажівок.