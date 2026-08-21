На кордоні з Молдовою російський дрон влучив у пункт пропуску

На кордоні з Молдовою російський дрон влучив у пропускний пункт

У ніч на 21 серпня внаслідок атаки "шахедами" по Болградському та Ізмаїльському району Одеської області – було пошкоджено пункт пропуску "Табаки".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Внаслідок атаки ворог влучив по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України.

Пункт пропуску закрили. Транспорт перенаправляється до інших.

У Молдовському виданні NewsMaker із посиланням на МВС країни повідомили, що безпілотники впали приблизно за 300 метрів від лінії кордону.

Нагадаємо:

У ніч на 21 серпня російські загарбники атакували 135 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".